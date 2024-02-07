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Законодательство РК

Гололед, сильный ветер и метель: какой будет погода 7 февраля

Гололед, сильный ветер и метель: какой будет погода 7 февраля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на среду, 7 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, обширный циклон с районов Скандинавии будет охватывать большую часть территории Казахстана, с которым ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере-западе, севере страны – сильный снег, на юге, юго-востоке страны – сильные осадки.

"По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке очень сильный ветер с метелью", – говорится в сообщении.

В Актюбинской области днем на севере, в Костанайской области днем на юге, востоке, в Акмолинской области днем на западе, севере, востоке, в Северо-Казахстанской области днем на юге, западе, в Жамбылской области в горных районах, в Туркестанской области утром и днем на горных перевалах временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

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