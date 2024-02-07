Поправки по госзакупкам: президент поручил усилить ответственность за срыв сроков поставщиками

Касым-Жомарт Токаев высказался о поправках по госзакупкам, которые сейчас находятся в Мажилисе. Он считает, что нужно усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли должна органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств, считает президент.

Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится законопроект о госзакупках.

"Документ нуждается в доработке. Прошу депутатов Парламента уделить ему особое внимание. Необходимо упорядочить деятельность аудиторов. Здесь основным ориентиром является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам. В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что новый закон о государственных закупках призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

"Несмотря на прилагаемые усилия, все еще не раскрыт огромный потенциал государственно-частного партнерства. Данный инструмент у нас внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода. Другими словами, мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства". Касым-Жомарт Токаев

Действующие нормы и процедуры в этой сфере, по его словам, либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству.

"Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора. Однако государственно-частное партнерство у нас представляет собой по сути схему скрытого бюджетного финансирования частных проектов. Работа по перезагрузке системы государственно-частного партнерства идет медленно, ощутимых результатов пока нет, правительству нужно, наконец, разобраться с этим вопросом. Не надо изобретать велосипед – используйте передовой мировой опыт, привлеките международные финансовые организации, которые предложат проверенные временем подходы. Эту задачу требуется решить оперативно". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

