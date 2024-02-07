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Новый вице-премьер и глава Миннацэкономики ответил на критику своей предыдущей работы

Новый вице-премьер и глава Миннацэкономики ответил на критику своей предыдущей работы Фото: primeminister.kz
О предстоящей реформе Налогового кодекса и своей предыдущей работе высказался на брифинге по итогам расширенного заседания правительства 7 февраля новый вице-премьер и министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает Zakon.kz.

Журналисты обратились к новому вице-премьеру и министру национальной экономики Нурлану Байбазарову с вопросом, как он будет наводить порядок в экономике страны, если на предыдущей работе в национальном холдинге "Байтерек" ему якобы не удалось добиться никаких успехов.

"Я с вашим мнением не могу согласиться, в Байтереке выросли активы, чистая прибыль составила 409 млрд тенге. Там работа идет систематическая и по трансформации, повышению эффективности. Если смотреть структуру дохода, основной доход мы получаем от своей основной инвестиционной деятельности".Нурлан Байбазаров

Также глава МНЭ отметил, что глава государства дал поручение в целом пересмотреть подходы к новому Налоговому кодексу, в том числе и по НДС.

"В рамках этой работы мы сейчас совместно с бизнес-сообществом, экспертным сообществом будем пересматривать и писать этот кодекс. Можно сказать, что подходы будут пересмотрены".Нурлан Байбазаров

Нурлан Байбазаров – один из новых членов правительства, сформированного 6 февраля. Новым премьер-министром назначен Олжас Бектенов. 

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