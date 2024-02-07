Появилось полное видео выступления Токаева на расширенном заседании правительства

Сегодня, 7 февраля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства, которое накануне возглавил Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента на своем YouTube-канале опубликовала полное видео выступления Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что на расширенном заседании правительства были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

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Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.