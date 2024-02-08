Автодороги закрыты из-за непогоды в 11 областях Казахстана

Фото: pixabay

По состоянию на 20.00 8 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

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