Автодороги закрыты из-за непогоды в 11 областях Казахстана
Фото: pixabay
По состоянию на 20.00 8 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.
- Акмолинская область – 18 участков
- Актюбинская область – 11 участков
- Алматинская область – 1 участок
- Жетысуская область – 1 участок
- Западно-Казахстанская область – 1 участок
- Карагандинская область – 9 участков
- Костанайская область – 9 участков
- Кызылординская область – 1 участок
- Павлодарская область – 6 участков
- Северо-Казахстанская область – 6 участков
- Улытауская область – 3 участка
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 607 единиц техники и 1122 человек.
Ранее сообщалось, что железнодорожники Казахстана перешли на особый график работы из-за снегопада, сильного ветра и метели.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript