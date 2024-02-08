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Автодороги закрыты из-за непогоды в 11 областях Казахстана

Автодороги закрыты из-за непогоды в 11 областях Казахстана Фото: pixabay
По состоянию на 20.00 8 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.
  • Акмолинская область – 18 участков
  • Актюбинская область – 11 участков 
  • Алматинская область – 1 участок 
  • Жетысуская область  – 1 участок 
  • Западно-Казахстанская область – 1 участок 
  • Карагандинская область – 9 участков 
  • Костанайская область – 9 участков 
  • Кызылординская область – 1 участок  
  • Павлодарская область – 6 участков 
  • Северо-Казахстанская область – 6 участков 
  • Улытауская область – 3 участка 

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 607 единиц техники и 1122 человек. 

Ранее сообщалось, что железнодорожники Казахстана перешли на особый график работы из-за снегопада, сильного ветра и метели.

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