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Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области

Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области Фото: pixabay
Женщина с ребенком почти сутки провели в степи Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, 8 февраля с 00:46 в Актогайском районе в селе Айыртас силами ДЧС проводились поиски женщины 1993 года рождения и ребенка 2017 года рождения, которые вышли из дома около 14:00 7 февраля в неизвестном направлении.

"В 08:50 поисковой группой пропавшие были найдены в шести км от села Айыртас. Спасенные доставлены в больницу. Уважаемые граждане! Следите за прогнозом погоды. В непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить пожилую женщину в больницу.

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Диана Абдуллаева
Карагандинская область
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