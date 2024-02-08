Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты

В январе ЦОНы приняли более 1200 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в госкорпорации "Правительство для граждан", это новый инструмент социальной поддержки работников вредных производств.

"Из республиканского бюджета заявителям уже выплачено свыше 160 миллионов тенге. Размер специального профессионального госпособия для работников с вредными условиями труда – два прожиточных минимума. Его назначают людям от 55 лет и выплачивают до наступления пенсионного возраста. Чтобы получать пособие нужно иметь в ЕНПФ обязательные профессиональные пенсионные взносы минимум за 7 лет", – говорится в сообщении.

О том, какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы можно прочитать здесь.