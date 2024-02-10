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Участок трассы "Самара – Шымкент", прилегающий к Актюбинской области, открыли для легковых авто

трасса "Самара-Шымкент" Фото: акимат Актюбинской области
10 февраля владельцам легковых автомобилей был разрешен выезд на автодорогу "Самара – Шымкент" по маршруту Хромтау – Актобе – Хромтау, сообщает Zakon.kz.

В результате неблагоприятных погодных условий на территории Хромтауского района и города Актобе застряло около 500 легковых автомобилей, сообщили в акимате региона.

"Работы по очистке автодороги от снега проводились круглосуточно. Для грузовых транспортных средств движение пока не разрешено. Проезжают только легковые автомобили. В первую очередь мы пропустим легковые автомобили из Хромтау в Актобе, после – из Актобе в Хромтау", – сказал Асхат Шахаров, аким Актюбинской области.

Однако на этой автомагистрали в настоящее время остаются 2700 большегрузов.

Сегодня, 10 февраля, в восьми регионах страны ввели ограничение на трассах из-за непогоды. Участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области продолжают очищать от снежных заносов.

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