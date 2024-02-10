В восьми регионах страны ввели ограничение на трассах из-за непогоды
Фото: pexels
По состоянию на 10:00 субботы, 10 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 15 участках автодорог республиканского значения в восьми областях, сообщает Zakon.kz.
Абайская область – 1 участок (111 км)
- "Алматы-Усть-Каменогорск" "Семей-гр. РФ" км. 2-113, уч. г.Семей- гр.РФ. – 111 км.
Актюбинская область – 5 участков (798 км)
- "Самара-Шымкент" км. 773-855, уч. п.Беккул Баба-г.Хромтау - 82 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный- Костанай" км. 0-234, уч. с.Карабутак-гр.Костанайской обл. – 234 км.
- "Самара-Шымкент" км. 965-1240, уч. п.Карабутак- гр.Кызылординской обл.– 275 км.
- "Самара-Шымкент" км. 855-965, уч. г.Хромтау -п.Карабутак.– 110 км.
- "Актобе-гр.РФ (на Орск)" км. 39-136, уч. п.ШамшиКалдаякова-гр.РФ – 97 км.
Восточно-Казахстанская область – 1 участок (18 км.)
- "Усть-Каменогорск-Шемонайха-гр.РФ" км. 105-123, уч. г.Шемонайха-гр.РФ. – 18 км.
Карагандинская область – 1 участок (16 км)
- "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км.
Костанайская область – 3 участка (352 км)
- "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный- Костанай" км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка – 152 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный. – 117км.
Кызылординская область – 1 участок (562 км)
- "Самара-Шымкент" км. 1802-1240 уч. гр.Актюбинской обл.-г.Кызылорда - 562 км.
Северо-Казахстанская область – 2 участка (134 км)
- "Екатеринбург-Алматы" км. 834-856, уч. с.Чистополье-гр.Акмолинской обл. – 22 км.
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км.116-228, уч. с.Молодогвардейское-с.Рощинское – 112 км.
Улытауская область – 1 участок (115 км)
- "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч.п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км
По данным "Казавтожол", га текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 404 единиц техники и 620 человек.
Участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области продолжают очищать от снежных заносов. Работы продолжаются с 4 февраля.
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