В Актюбинской области открыли участок трассы Самара – Шымкент

Возобновили движение для грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения Самара – Шымкент по направлению Богетсай –Хромтау – Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле".

Ранее МЧС сообщало, что 938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды.