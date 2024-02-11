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В Актюбинской области открыли участок трассы Самара – Шымкент

участок дороги Фото: скриншот видео
Возобновили движение для грузовых автомобилей на автодороге республиканского значения Самара – Шымкент по направлению Богетсай –Хромтау – Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле".

Ранее МЧС сообщало, что 938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды.

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