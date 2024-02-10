Отключение теплоснабжения в Степногорске: ведутся работы по подаче тепла

Из-за отключения линии электропередачи АО "KEGOC" степногорская ТЭЦ снизила выдачу тепловой энергии. В настоящее время специалисты подают тепло в дома жителей, сообщает Zakon.kz.

"Технологических нарушений на ТЭЦ нет. В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети", - сообщили в Минэнерго.

Для исключения нарушения теплоснабжения потребителей организована циркуляция сетевой воды.

По факту отключения тепло/энергоснабжения Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго начал расследование.

10 февраля в 13:27 в городе произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК. По информации ТЭЦ, подача электроэнергии была восстановлена в 14:07.

Растопка 5-го энергетического и водогрейного котла начата в 14:15.

В декабре прошлого года жители ряда домов Степногорска остались без тепла в 30-градусный мороз.