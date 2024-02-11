В Астане ветер сорвал крышу небольшого здания
Фото: freepik
В Астане сильные порывы ветра повредили отдельно стоящее здание возле ЖК "Арнау", сообщает Zakon.kz.
В строительной компании сообщили, что уже подали заявку на устранение последствий.
Астанчан просят быть осмотрительнее и аккуратнее возле сооружений, которые может повредить ветер.
В Карагандинской области из-за осадков и ограничения движения полицейские за ночь сопроводили около тысячи автомобилей до места назначения.
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