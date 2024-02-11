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Законодательство РК

В Астане ветер сорвал крышу небольшого здания

ветер Фото: freepik
В Астане сильные порывы ветра повредили отдельно стоящее здание возле ЖК "Арнау", сообщает Zakon.kz.

В строительной компании сообщили, что уже подали заявку на устранение последствий.


Астанчан просят быть осмотрительнее и аккуратнее возле сооружений, которые может повредить ветер.

В Карагандинской области из-за осадков и ограничения движения полицейские за ночь сопроводили около тысячи автомобилей до места назначения.

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