Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: pixabay

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 11 по 13 февраля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20-22 °C, днем -15-17 °C. 12 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23-25 °C, днем -15-17 °C. 13 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20-22 °C, днем -6-8 °C. Алматы 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +1+3 °C, днем +6 °C. 12 февраля: облачно, осадки, временами сильные (преимущественно снег), гололед. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4 °C, днем 0,+2 °C. 13 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем 0,+2°C. Шымкент 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 4 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +10 °C. 12 февраля: переменная облачность, осадки (дождь, снег), временами туман. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 °C, днем +3+5 °C. 13 февраля: переменная облачность, без осадков, временами туман. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем +8+10°C. "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 февраля. Оно охватило столицу и 12 областей страны. Синоптики прогнозируют усиление ветра, метель и гололед по республике.

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