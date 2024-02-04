Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 4 по 6 февраля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 4 февраля: облачно, снег, метель. Скорость ветра ночью 9-14. порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем -2-4°C. 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1-3°C. 6 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем -1-3°C. Алматы 4 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем -4-6°C. 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C. 6 февраля: переменная облачность, без осадков Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0+2°C. Шымкент 4 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем 0°C. 5 февраля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +5+7°C. 6 февраля: переменная облачность, без осадков, туман. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +8+10°C. В 14 областях и Астане объявили штормовое предупреждение на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.

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