Беременная женщина, спасенная в буран: история получила продолжение

В Акмолинской области ночью 12 февраля 2024 года беременная женщина, которую ранее спасатели Ерейментауского района вызволили из снежного плена и доставили в больницу, родила девочку, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Акмолинской области напомнили, что 8 февраля 2024 года спасатели Ерейментауского района во главе с начальником ОЧС Амангельды Доскеновым спасли беременную женщину. У роженицы на 39-ой неделе беременности отошли воды по пути в больницу. Спасатели совместно с акушерами доставили женщину в больницу.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Сегодня ночью Ерейментауские спасатели получили радостное известие. Спасенная ими женщина родила девочку. Девочка здорова, ее рост – 54 см, вес – 3,43 кг", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это не первый подобный случай в Ерейментауском районе. Ранее Амангельды Доскенов спас беременную женщину в буране. После родов спасателей пригласили на выписку, а ребенка назвали в честь спасителя – Амангельды.

В спасении участвовали: