Беременных женщин эвакуируют из опасных зон в Атырауской области
Фото: pixabay
В Махамбетском районе Атырауской области 16 мая эвакуируют беременных женщин из опасных зон, сообщает Zakon.kz.
По информации Оперативного штаба по ЧС Атырауской области, все 10 беременных жительниц села Талдыколь, которое в настоящее время находится в "красной зоне", эвакуировали в Атырау.
"По состоянию на 12:00 16 мая пять беременных матерей были размещены в эвакопункте АРЕС в городе Атырау. Остальных по собственному желанию доставили в дома родственников. В настоящее время все беременные находятся под врачебным наблюдением", – рассказал и. о. директора Махамбетской центральной районной больницы Сержан Сандыбаев.
По его словам, в другой опасной зоне – селе Сарайшык на учете состоят 20 беременных женщин.
"В настоящее время в селах Талдыколь и Сарайшык близится дата родов у 18 беременных женщин", – заключил Сержан Сандыбаев.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области в селе Сарайшык уровень воды на канале Курсай понижается за счет его регулирования.
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