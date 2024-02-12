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Вице-министр туризма обратился к блогерам и СМИ по поводу букмекеров

Казахстан букмекеры вице-министр Фото: Служба центральных коммуникаций
Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев на пресс-конференции в СЦК 12 февраля призвал средства массовой информации и блогеров прекратить рекламу букмекеров и расторгнуть с ними контракты, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что пора прекратить рекламу букмекерских контор.

"Пользуясь случаем, призываю СМИ тоже перестать рекламировать на своих телеканалах ставки на спорт и букмекерские конторы или размещать их пестрящие яркие баннеры на своих сайтах. Также призываю операторов сотовой связи прекратить SMS-рассылку рекламных акций с призывом делать выгодные ставки с бонусами. Всех известных людей прошу не заключать контракты с букмекерами на рекламу их брендов, а если заключили, то досрочно расторгнуть, проявить свою сознательность, ответственность".Мирас Толебаев

Банки он призвал анализировать и блокировать все транзакции и денежные переводы казахстанцев  в пользу нелегальных букмекеров и онлайн-казино. А во всех учебных заведениях призвал усилить воспитательную разъяснительную работу о вреде азартных игр и пари.

"Соответствующие просьбы мы также официально направляли в Министерства цифрового развития, культуры и информации, акиматы регионов. Работа продолжается".Мирас Толебаев

Он также рассказал, что сейчас правительство готовит поправки по вопросам лотерейного и игорного бизнеса. Одна из предлагаемых норм – запрет на продажу лотерейных билетов в жилых домах.

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