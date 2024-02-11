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Еще одно нападение на водителя "скорой помощи" произошло в Акмолинской области

драка Фото: скриншот видео
В Сети распрострется ролик, на котором неизвестный мужчина нападает на водителя "скорой помощи", сообщает Zakon.kz.

По информации instagram-аккаунта редакции Tirazh, действие происходило 10 февраля в Щучинске. Нападение произошло во время заправки санитарного транспорта.

На кадрах видно, что неизвестного мужчину и водителя пытается разнять фельдшер скорой помощи.

Причиной, судя по всему, послужила неправильная парковка транспортного средства и нежелание уступать дорогу медикам. 

ДП Акмолинской области сообщил, что мужчина уже установлен и водворен в ИВС. Также в отношении него возбуждено уголовное дело.

"10 февраля текущего года ДП Акмолинской области установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в городе Щучинск. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".

Zakon.kz запросил информацию в Министерстве здравоохранения.

В прошлом месяце в Караганде неизвестный мужчина избил водителя "скорой помощи" после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды. Спустя около недели виновного нашли и арестовали на два месяца до выдвижения обвинений.

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