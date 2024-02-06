Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра

6 февраля 2024 года президенту Касым-Жомарту Токаеву от имени партии Amanat была предложена кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Что о нем известно – в материале Zakon.kz.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил в 2001 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы. А уже в 2005-2006 годы был экспертом, главным экспертом Юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2017 годы он занимал различные должности в Администрации президента РК, Комитете регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК, центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), аппарате акима Астаны, департаменте Нацбюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Астане.

Также Олжас Бектенов занимал должности замакима Акмолинской области (2017-2018 годы), зампредседателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019 годы), первого зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции (2019-2022 годы).

А с февраля 2022 года он стал председателем Агентства РК по противодействию коррупции. Эту должность он занимал до апреля 2023 года.

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Затем указом главы государства 3 апреля 2023 года он назначен руководителем Администрации президента РК.

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Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).

Чем Олжас Бектенов запомнился в должности главы Антикора

Еще в апреле 2023 года тогда еще советник председателя Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов отмечал, что "под руководством Олжас Абаевича была проведена, не побоюсь этого слова "коллосальная" работа".

"В первый же день назначения он собрал коллектив и четко дал понять, что прежние методы работы при нем будут нивелированы. Мне тогда четко врезалась в память его фраза: "Все вы знаете, я никогда не занимался коррупцией. И вам не советую…"!" – писал Арман Тлеукенов на своей странице в Facebook.

Что изменилось в Антикоре за год работы Олжаса Бектенова

Пертурбация кадров в Центральном аппарате и в регионах (сменились почти все руководители территориальных департаментов). Причем несколько раз в регионах руководители (по умолчанию) писали рапорты из-за коррупции подчиненных. Так что в АПК – это работает не на словах. Увеличилось количество привлеченных к ответственности по линии Собственной безопасности – за год к дисциплинарной ответственности привлекли более 100 сотрудников, девять из них были осуждены. Возвращено активов (имущество, компании, деньги) на сумму более 650 млрд тенге. На эти деньги строят школы и детсады. 120 млрд тенге (порядка 30-40 школ) уже поступили в специальный фонд при Минфине. Дело "Оператор РОП". Дела Кайрата и Гульмиры Сатыбалды. Дело Нурлана Масимова. ОПГ в СпецЦОНах Внешние анализы коррупционных рисков (ВАКР) в квазигосударстенных компаниях ("Самрук-Казына", КТЖ). Выявлено немало нарушений, были заведены уголовные дела. Внедрена в работу "Карта коррупционных рисков". В ней заложены самые коррумпированные сферы в регионе и к ним теперь пристальное внимание службы. Проект "Бизнеске жол" по линии превенции – помогли почти 6 тыс. предпринимателям. Решаются системные проблемы реального сектора экономики на местах. Подписано соглашение с Францией о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с коррупцией. Принят Закон РК "О незаконном обогащении". Исключена возможность выхода по УДО, осужденных по тяжелым коррупционным статьям.

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5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.

И уже сегодня, 6 февраля 2024 года, в 15:00 Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента.