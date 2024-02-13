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Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой

Токаев выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале Акорды.

"Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

12 февраля 2024 года стало известно, что на 55-м году жизни скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.

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Жаилганова Анар Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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