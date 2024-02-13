Токаев выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: