Токаев выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Telegram-канале Акорды.
"Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
12 февраля 2024 года стало известно, что на 55-м году жизни скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.
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