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Токаев выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама

Сейдахмет Куттыкадам , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 11:50 Фото: kstnews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, сообщает Zakon.kz.

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, ученого, общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, говорится в сообщении Акорды.

"Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.

Публицист и политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался 3 марта в результате продолжительной болезни на 78 году жизни.

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