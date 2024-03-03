Токаев выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, сообщает Zakon.kz.

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, ученого, общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, говорится в сообщении Акорды.



"Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.

Публицист и политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался 3 марта в результате продолжительной болезни на 78 году жизни.

