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В Астане школьников вновь отправили на дистанционку

В Астане школьников вновь отправили на дистанционку Фото: unsplash
В Астане учащихся второй смены вновь отправили на дистанцинку. Причина та же, что и днем ранее, – непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в столичном управлении образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Накануне, 14 февраля, школьники первой смены в нескольких областях Казахстана, в том числе астанинские, были переведены на дистанционку из-за непогоды. Позднее на дистанционку перевели и учащихся второй смены Астаны.

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