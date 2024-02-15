В Астане школьников вновь отправили на дистанционку
Фото: unsplash
В Астане учащихся второй смены вновь отправили на дистанцинку. Причина та же, что и днем ранее, – непогода, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в столичном управлении образования.
"В связи с ухудшением погодных условий 15 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Накануне, 14 февраля, школьники первой смены в нескольких областях Казахстана, в том числе астанинские, были переведены на дистанционку из-за непогоды. Позднее на дистанционку перевели и учащихся второй смены Астаны.
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