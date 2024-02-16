Блэкаут в Семее: Минэнерго озвучило причины

В обед 16 февраля 2024 года практически во всех районах Семея отключился свет, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечали жители города, не было холодной воды.

В пресс-службе Министерства энергетики подтвердили возникшие проблемы.

"В 13:30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в Семее". Пресс-служба МЭ РК

Также сказано, что через 15 минут электроснабжение восстановили.

Неделю назад, 9 февраля 2024 года, похожая ситуация произошла в Алматы.

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Тогда в Алмалинском районе города примерно в 12:20 частично отключили свет.