Блэкаут в Семее: Минэнерго озвучило причины
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В обед 16 февраля 2024 года практически во всех районах Семея отключился свет, сообщает Zakon.kz.
Также, как отмечали жители города, не было холодной воды.
В пресс-службе Министерства энергетики подтвердили возникшие проблемы.
"В 13:30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в Семее".Пресс-служба МЭ РК
Также сказано, что через 15 минут электроснабжение восстановили.
Неделю назад, 9 февраля 2024 года, похожая ситуация произошла в Алматы.
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Тогда в Алмалинском районе города примерно в 12:20 частично отключили свет.
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