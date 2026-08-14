Блэкаут в Алматы: что творится на улицах города

После обеда 14 августа 2026 года в Алматы пропал свет сразу в нескольких районах города, сообщает Zakon.kz.

После отключения электричества светофоры перестали работать, из-за чего на дорогах быстро образовались пробки.

Корреспондент Zakon.kz прошелся по улицам города и показал, что происходит на оживленных проспектах.

По данным АО "Алатау Жарық Компаниясы", 14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения линий Л-5400, Л-5300 и Л-5320 сработала противоаварийная автоматика в сетях компании.