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События

Блэкаут в Алматы: что творится на улицах города

машины, пробки, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
После обеда 14 августа 2026 года в Алматы пропал свет сразу в нескольких районах города, сообщает Zakon.kz.

После отключения электричества светофоры перестали работать, из-за чего на дорогах быстро образовались пробки.

люди, машины, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz прошелся по улицам города и показал, что происходит на оживленных проспектах.

светофор, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

светофор, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

дороги, дома, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

дороги, пробки, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

По данным АО "Алатау Жарық Компаниясы", 14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения линий Л-5400, Л-5300 и Л-5320 сработала противоаварийная автоматика в сетях компании.

машины, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

машины, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

светофор, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:44

Фото: Zakon.kz

В результате произошло отключение потребителей электроэнергии в Алматы и Алматинской области. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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