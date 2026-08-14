Блэкаут в Алматы: что творится на улицах города
Фото: Zakon.kz
После обеда 14 августа 2026 года в Алматы пропал свет сразу в нескольких районах города, сообщает Zakon.kz.
После отключения электричества светофоры перестали работать, из-за чего на дорогах быстро образовались пробки.
Корреспондент Zakon.kz прошелся по улицам города и показал, что происходит на оживленных проспектах.
По данным АО "Алатау Жарық Компаниясы", 14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения линий Л-5400, Л-5300 и Л-5320 сработала противоаварийная автоматика в сетях компании.
В результате произошло отключение потребителей электроэнергии в Алматы и Алматинской области. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.
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