Какой будет весна в Казахстане: прогноз "Казгидромета"

До начала первого весеннего месяца остается две недели. Однако в северных регионах страны март стабильно ассоциируется с зимним периодом. В ряде областей отдельные дни марта по-прежнему будут изобиловать снегопадом. Не исключены гололеды и туман, сообщает Zakon.kz.

Так, по сообщению РГП "Казгидромет", в первой декаде на севере, в центре и на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. По-весеннему теплая погода жителей данных регионов порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С.

"Для южных и юго-западных регионов Казахстана март типично весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0-10°С до +3+8°С, днем – от 0+10°С до +10+18°С". РГП "Казгидромет"

В целом, средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° – в юго-восточной части страны. При этом на большей части республики количество осадков в марте прогнозируется выше нормы.

В апреле и мае на большей части страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1°. Ближе к норме температурный фон в северо-западной половине РК наступит только в мае. Осадки в апреле на большей части страны ожидаются около климатической нормы, в мае – на большей ее части.

Важно помнить, что зачастую смена зимнего сезона весенним приводит к нарушениям здоровья.

Кроме того, настоятельно рекомендуем планировать свое передвижение в ближайшие три дня. Поскольку большую часть страны накрыл арктический антициклон.