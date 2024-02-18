Автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана
Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Омск – Майкапшагай" – гр.Павлодарской обл. – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
- с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов);
- с.Бугаз – гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:
- "Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;
- "Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.Восточно-Казахстанской обл.;
- "Таскескен-Бахты" - с.Таскескен–с.Урджар;
- "Усть-Каменогорск-Семей" - г.Семей-гр. Восточно-Казахстанской обл.
Алматинская область – 1 автодорога общей протяженностью 15 км (снег, понижение температуры воздуха):
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного).
Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости):
- "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан (для всех видов).
По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Алматы – Ташкент – Термез" с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.):
- "Ушарал – Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);
- "Алматы-Усть-Каменогорск" – пов.Ушарал – гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
- "Жезказган – Петропавловск" – гр.Улытауская обл. – г.Аркалык (для всех видов).
Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области):
- "Омск – Майкапчагай" – п.Кенжеколь – гр.Абайской обл. (для дизельного и общественных видов автотранспорта).
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):
- "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов).
На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 февраля. Синоптики прогнозируют сильные заморозки и ветер.