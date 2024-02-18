Автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана

По состоянию на 21:00 18 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 19 автодорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Омск – Майкапшагай" – гр.Павлодарской обл. – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов);

с.Бугаз – гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

"Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;

"Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.Восточно-Казахстанской обл.;

"Таскескен-Бахты" - с.Таскескен–с.Урджар;

"Усть-Каменогорск-Семей" - г.Семей-гр. Восточно-Казахстанской обл.

Алматинская область – 1 автодорога общей протяженностью 15 км (снег, понижение температуры воздуха):

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости):

"Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан (для всех видов).

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

"Алматы – Ташкент – Термез" с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.):

"Ушарал – Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);

"Алматы-Усть-Каменогорск" – пов.Ушарал – гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

"Жезказган – Петропавловск" – гр.Улытауская обл. – г.Аркалык (для всех видов).

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области):

"Омск – Майкапчагай" – п.Кенжеколь – гр.Абайской обл. (для дизельного и общественных видов автотранспорта).

Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

"Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 249 единиц техники и 374 человек.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 февраля. Синоптики прогнозируют сильные заморозки и ветер.

