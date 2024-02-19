Автодороги закрыты из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Омск – Майкапшагай – гр.Павлодарской обл. – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
- с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов);
- с.Бугаз – гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
- "Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;
- "Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.Восточно-Казахстанской обл.;
- "Таскескен – Бахты" – с.Таскескен – с.Урджар;
- "Усть-Каменогорск-Семей - гр. Восточно-Казахстанской обл.
Акмолинская область – 19 автодорог общей протяженностью 2140 км (понижение температуры воздуха):
- По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Алматинская область – 3 автодороги общей протяженностью 327 км (снег, понижение температуры воздуха):
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
- "Алматы – Усть-Каменогорск" км. 25 – 118, уч. ПВП – с.Шенгельды (для грузового и общественного);
- "Алматы – Шелек – Хоргос" км 24-243, уч. ПВП – с.Чунджа (для всех видов).
Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости):
- "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан (для всех видов);
- По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Алматы – Ташкент – Термез – с.Кенен – с.Кайнар" (для всех видов). Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.):
- "Ушарал – Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);
- "Алматы – Усть-Каменогорск" – пов.Ушарал – гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Карагандинская область – 9 автодорог общей протяженностью 1097 км (понижение температуры воздуха):
- По всем направлениям для дизельного автотранспорта.
Костанайская область – 3 автодороги общей протяженностью 135 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
- "Жезказган – Петропавловск" – гр.Улытауская обл. – г.Аркалык (для всех видов);
- "Жезказган – Петропавловск" – г.Аркалык – гр.Акмолинской обл.;
- "Костанай – Аулиеколь – Сурган" – с.Октябрьское – гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Павлодарская область – 8 автодорог общей протяженностью 1624 км (понижение температуры воздуха):
- По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Северо-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 398 км (понижение температуры воздуха):
- "Екатеринбург – Алматы"км. – с.Рузаевка – гр. Акмолинской обл.;
- "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр. РФ(на Омск)" – гр.Акмолинской обл. – гр.РФ;
- "Кокшетау – Рузаевка" – гр.Акмолинской обл. – с.Саумалколь.
- "Жезказган – Петропавловск" – гр.Акмолинской обл. – с.Токсан би. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Улытауская область – 3 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости):
- "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов);
- "Жезказган – Петропавловск" – с.Жезды – п.Улытау;
- "Кызылорда – Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 166 единиц техники и 250 человек.
Ранее сообщалось, что автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана.