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Автодороги закрыты из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана

Автодороги закрыты из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана Фото: МЧС РК
По состоянию на 01:00 19 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 64 автодорогах республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  • "Омск – Майкапшагай – гр.Павлодарской обл. – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
  • с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов);
  • с.Бугаз – гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
  • "Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.Восточно-Казахстанской обл.;
  • "Таскескен – Бахты" – с.Таскескен – с.Урджар;
  • "Усть-Каменогорск-Семей - гр. Восточно-Казахстанской обл.

Акмолинская область – 19 автодорог общей протяженностью 2140 км (понижение температуры воздуха):

  • По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Алматинская область – 3 автодороги общей протяженностью 327 км (снег, понижение температуры воздуха):

  •  "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" км. 25 – 118, уч. ПВП – с.Шенгельды (для грузового и общественного);
  • "Алматы – Шелек – Хоргос" км 24-243, уч. ПВП – с.Чунджа (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости):

  • "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан (для всех видов);
  • По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

  •  "Алматы – Ташкент – Термез – с.Кенен  – с.Кайнар" (для всех видов). Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

Жетысуская область  – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.):

  • "Ушарал – Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" – пов.Ушарал – гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область – 9 автодорог общей протяженностью 1097 км (понижение температуры воздуха):

  • По всем направлениям для дизельного автотранспорта.

Костанайская область – 3 автодороги общей протяженностью 135 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

  •  "Жезказган – Петропавловск" – гр.Улытауская обл. – г.Аркалык (для всех видов);
  • "Жезказган – Петропавловск" – г.Аркалык – гр.Акмолинской обл.;
  • "Костанай – Аулиеколь – Сурган" – с.Октябрьское – гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Павлодарская область – 8 автодорог общей протяженностью 1624 км (понижение температуры воздуха):

  • По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Северо-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 398 км (понижение температуры воздуха):

  •  "Екатеринбург – Алматы"км. – с.Рузаевка – гр. Акмолинской обл.;
  • "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр. РФ(на Омск)" – гр.Акмолинской обл. – гр.РФ;
  •  "Кокшетау – Рузаевка" – гр.Акмолинской обл. – с.Саумалколь.
  • "Жезказган – Петропавловск" – гр.Акмолинской обл. – с.Токсан би. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Улытауская область  – 3 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости):

  • "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов);
  • "Жезказган – Петропавловск" – с.Жезды – п.Улытау;
  • "Кызылорда – Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 166 единиц техники и 250 человек.

Ранее сообщалось, что автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана.

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