Автодороги закрыты из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана

Фото: МЧС РК

По состоянию на 01:00 19 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 64 автодорогах республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости): "Омск – Майкапшагай – гр.Павлодарской обл. – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

с.Калбатау – с.Бугаз (для всех видов);

с.Бугаз – гр.Восточно-Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

"Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;

"Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.Восточно-Казахстанской обл.;

"Таскескен – Бахты" – с.Таскескен – с.Урджар;

"Усть-Каменогорск-Семей - гр. Восточно-Казахстанской обл. Акмолинская область – 19 автодорог общей протяженностью 2140 км (понижение температуры воздуха): По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Алматинская область – 3 автодороги общей протяженностью 327 км (снег, понижение температуры воздуха): "Подъезд к турбазе Алма-Тау";

"Алматы – Усть-Каменогорск" км. 25 – 118, уч. ПВП – с.Шенгельды (для грузового и общественного);

"Алматы – Шелек – Хоргос" км 24-243, уч. ПВП – с.Чунджа (для всех видов). Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости): "Омск – Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан (для всех видов);

По области по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости): "Алматы – Ташкент – Термез – с.Кенен – с.Кайнар" (для всех видов). Движение осуществляется через старый перевал Кордай. Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.): "Ушарал – Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);

"Алматы – Усть-Каменогорск" – пов.Ушарал – гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). Карагандинская область – 9 автодорог общей протяженностью 1097 км (понижение температуры воздуха): По всем направлениям для дизельного автотранспорта. Костанайская область – 3 автодороги общей протяженностью 135 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области): "Жезказган – Петропавловск" – гр.Улытауская обл. – г.Аркалык (для всех видов);

"Жезказган – Петропавловск" – г.Аркалык – гр.Акмолинской обл.;

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" – с.Октябрьское – гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). Павлодарская область – 8 автодорог общей протяженностью 1624 км (понижение температуры воздуха): По всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Северо-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 398 км (понижение температуры воздуха): "Екатеринбург – Алматы"км. – с.Рузаевка – гр. Акмолинской обл.;

"Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр. РФ(на Омск)" – гр.Акмолинской обл. – гр.РФ;

"Кокшетау – Рузаевка" – гр.Акмолинской обл. – с.Саумалколь.

"Жезказган – Петропавловск" – гр.Акмолинской обл. – с.Токсан би. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). Улытауская область – 3 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости): "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всех видов);

"Жезказган – Петропавловск" – с.Жезды – п.Улытау;

"Кызылорда – Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 166 единиц техники и 250 человек. Ранее сообщалось, что автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана. Читайте также Автодороги закрыты из-за непогоды в восьми областях Казахстана Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение

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