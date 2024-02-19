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Масштабная спецоперация: КНБ за день нейтрализовал 8 группировок

Масштабная спецоперация: КНБ за день нейтрализовал 8 группировок Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Zakon.kz сообщили об итогах проведения операции по пресечению деятельности преступных группировок в Шымкенте и семи областях Казахстана.

По данным комитета, 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской областях и Шымкенте нейтрализованы 8 группировок.

"Задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия".Пресс-служба КНБ РК
Масштабная спецоперация: КНБ за день нейтрализовал 8 группировок

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами.

Масштабная спецоперация: КНБ за день нейтрализовал 8 группировок

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики. К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков".Пресс-служба КНБ РК
Масштабная спецоперация: КНБ за день нейтрализовал 8 группировок

Фото: пресс-служба КНБ РК

Следственные мероприятия продолжаются.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

17 февраля 2024 года Комитет анонсировал операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений.

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