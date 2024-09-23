Ущерб в 2 млрд тенге и четкая иерархия ОПГ: КНБ провел масштабную спецоперацию

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 23 сентября 2024 года, заявили о пресечении преступной деятельности ОПГ, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что комитетом продолжается работа по исполнению указания главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью.

"18 сентября... межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в Астане, Алматы и Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек". Пресс-служба КНБ РК

В отношении задержанных проводятся следственные действия.

"Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности. Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд тенге. Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей, состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении". Пресс-служба КНБ РК

В ходе обысков, как рассказали в ведомстве, "обнаружены банковские карты, крупные денежные средства, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия".

Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, как напомнили в КНБ, разглашению не подлежит.

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