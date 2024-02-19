Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который с официальным визитом посетил Казахстан. Министры договорились увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана, входящим в "тройку". В последние годы объем двусторонней торговли стабильно превышает четыре млрд долларов. Значительные успехи, по словам Мурата Нуртлеу, достигнуты в области промышленной кооперации. Сейчас запущено 12 совместных проектов на сумму 156 млн долларов. Кроме того, прорабатывается 21 проект стоимостью около 1 млрд долларов.

"Теперь одна из следующих вех – увеличить товарооборот до 10 млрд долларов, не теряя при этом полученного акцента. Мы ожидаем, что ввод в эксплуатацию Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе будет существенно способствовать двустороннему торговому обороту. Отдельно мы отметили важность проведения форумов межрегионального сотрудничества. Мы обменялись мнениями по актуальному вопросу жителей Центрально-Азиатского региона – водно-энергетическому комплексу, обратили внимание на пути его решения. Мы договорились, что указанные инициативы будут поддержаны внешнеполитическими ведомствами". Мурат Нуртлеу

В центре внимания оказались проекты строительства новых железных дорог, которые увеличат транзитный потенциал двух государств. Глава МИД Казахстана заверил, что страна продолжит фундаментальную работу по упрощению транзита для узбекских перевозчиков через границу.

Сегодня в вузах Казахстана обучаются более шести тысяч граждан Узбекистана. В 2023 году в Алматы на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета начал работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

"На днях в Чирчике ожидается открытие филиала Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. Приглашаем узбекских специалистов на образовательные курсы для молодых государственных служащих, дипломатов и медицинских работников, организуемые казахстанским агентством KazAID". Мурат Нуртлеу

Бахтиёр Саидов в свою очередь отметил, что экономические и торговые отношения служат одним из важнейших направлений отношений.

"Казахстан – наш крупнейший торговый партнер в Центральной Азии. За последние годы взаимный товарооборот удвоился. Недавно мы обсуждали способы увеличить этот показатель еще в два-три раза. В 2024 году мы организуем дни культуры Узбекистана в Казахстане. Мы договорились провести их неделями узбекского кино и кухни, а также выставками изобразительного и народного искусства". Бахтиёр Саидов

Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с пяти до 30 дней.

