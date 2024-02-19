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В Восточном Казахстане в возрасте 98 лет умер ветеран ВОВ

умер ветеран ВОВ Фото: veteran-vko.kz
В ВКО прощаются с ветераном Великой Отечественной войны Гавриил Одинцов умер на 99-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Гавриил Васильевич родился 27 августа 1925 году в поселке Зеленый ВКО. Окончив среднюю школу Шемонаихе, в 1942 году был призван в армию, направлен в 15-ю артиллерийскую Харьковскую специальную школу, после окончания – на 4-й Украинский фронт. Участвовал во всех знаменитых сражениях войны, боях в Польше, Германии, Чехословакии.

"Его боевой путь отмечен орденом Красной звезды, орденом Отечественной славы II степени, медалью "За Победу над Германией". После войны Гавриил Васильевич вернулся в город Усть-Каменогорск, окончил заочно педагогический институт, некоторое время работал директором школы поселка Октябрьский. После окончания института закончил аспирантуру и получил звание доцента". Пресс-служба ДП ВКО

Отмечается, что веретан работал секретарем в органах внутренних дел, начальником отдела кадров УВД исполкома Восточно-Казахстанского облсовета депутатов трудящихся, заместителем начальника отдела политико-воспитательной работы исправительной трудовой колонии № 30 УООП ВКО. Дослужил до звания – полковник милиции.

После службы в ОВД работал доцентом в Усть-Каменогорском педагогическом институте, ныне ВКУ им.С.Аманжолова.

В 2000 г. ему присвоили армейское звание полковника. На пенсию Гавриил Васильевич вышел в 2001 г. из ВКГТУ.

Отмечается, что Одинцов посвятил свою жизнь науке и писал книги.

"Его труды это страницы истории, и их оригинальность в том, что они являются первоисточниками. Гавриил Одинцов автор книг: "История Казахстана, XX век", "Культура Казахстана", "Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны". Всей своей жизнью Гавриил Васильевич проявлял пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Департамент полиции и Совет ветеранов ОВД и НГ Восточно-Казахстанской области выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал Гавриила Васильевича Одинцова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах".Пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что 100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ в Алматы.

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