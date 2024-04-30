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Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны

Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:37 Фото: primeminister.kz
Прокуратура Астаны завершила проверку в одной из школ города и выявила факты хищения бюджетных средств. Подробности расследования Zakon.kz озвучили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению надзорного ведомства за 30 апреля 2024 года, несуществующие работники школы на протяжении семи лет получали заработную плату и премии.

"В ходе следствия работники школы полностью признали вину. Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также сказано, что с осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО "НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров. Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

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Анастасия Московчук
Астана 2024 год
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