Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля

снегопад в городе Алматы в феврале Фото: Zakon.kz
Морозы и осадки будут сопровождать алматинцев до конца февраля. В "Казгидромете" предоставили Zakon.kz декадный прогноз погоды на конец последнего зимнего месяца.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 21 по 29 февраля в городе будет наблюдаться устойчивый мороз, осадки, туман и гололед.

"Морозная погода обусловлена арктическим антициклоном, который сместился на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватил после 14 февраля большую часть республики".РГП "Казгидромет"

Однако к следующему четвергу в южной столице мороз начнет сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона до 0 градусов.

21 февраля: переменная облачность, ночью – небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -6-8°С.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

23 февраля: переменная облачность, днем временами снег. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

24 февраля: переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.

25 февраля: переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -6-8°С.

26-27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

29 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

Ранее синоптики сообщили, когда в Казахстане отступят лютые холода.

Читайте также

Казахстан дети семья
Поправки против бытового насилия: нормы по изъятию детей из семьи – фейк
Bank RBK, лидер по росту ссудного портфеля
Bank RBK – лидер по росту ссудного портфеля
Волонтёры ВКО призывают жителей помогать друг другу
Волонтеры ВКО призывают жителей помогать друг другу
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: