Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля

Морозы и осадки будут сопровождать алматинцев до конца февраля. В "Казгидромете" предоставили Zakon.kz декадный прогноз погоды на конец последнего зимнего месяца.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 21 по 29 февраля в городе будет наблюдаться устойчивый мороз, осадки, туман и гололед.

"Морозная погода обусловлена арктическим антициклоном, который сместился на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватил после 14 февраля большую часть республики". РГП "Казгидромет"

Однако к следующему четвергу в южной столице мороз начнет сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона до 0 градусов.



21 февраля: переменная облачность, ночью – небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -6-8°С.

22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

23 февраля: переменная облачность, днем временами снег. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

24 февраля: переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.

25 февраля: переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -6-8°С.

26-27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

29 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

Ранее синоптики сообщили, когда в Казахстане отступят лютые холода.