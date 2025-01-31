В Алматы похолодает до -19°С: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды. Согласно данным гидрометцентра, в ближайшие сутки в южной столице продолжится выпадение осадков. При этом к концу следующей недели мороз будет крепчать.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в субботу в мегаполисе ожидается снег, а в дальнейшие дни температура воздуха будет только снижаться.

1 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -4-6°С.

2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

3-4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

7 февраля: переменная облачность, днем снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -12-14°С.

Ранее синоптики сообщили, каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона в эти выходные.