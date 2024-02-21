Когда в Казахстане отступят лютые холода

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, когда отступят лютые холода и начнет постепенно теплеть. При этом синоптики отметили, что не все жители страны сразу ощутят потепление.

В целом, согласно прогнозу, по Казахстану начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят Восточные регионы, куда смещается Арктический антициклон.

"На севере, центре и востоке страны в первой декаде марта прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде марта, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С", – рассказали специалисты РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz.

Отметим, что в этом году в Казахстане выдалась аномально холодная зима, которая бьет рекорды по температуре и выпавшему снегу. К примеру, 20 февраля жители Восточно-Казахстанской области распространили фотографии, где их термометры показали -63°С.

С более подробным прогнозом погоды на весну в Казахстане можете ознакомиться по ссылке.