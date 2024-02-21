Не купил шубу – это не абьюз: в МВД рассказали, что такое финансовое насилие

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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса рассказал, что на сегодня предусмотрено наказание за финансовый абьюз. Однако он отметил, что и здесь есть некоторые нюансы, сообщает Zakon.kz.

Если мужчина "финансово абьюзит" женщину, пользуясь ее зависимостью, то это, по словам Игоря Лепехи, насилие. "Насилие необязательно должно быть физическим. На сегодня в Уголовном кодексе прямо написано – "действие в отношении лица, находящемся в материальной зависимости". Если абьюзер подвергает насилию, то это отягчающие обстоятельства". Игорь Лепеха Однако каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально. "Бывают всякие случаи. Мы изучали иностранные законодательства. Есть случай в одной из стран, когда жена подала на мужа, из-за того, что он не купил шубу. Его привлекли к ответственности за бытовое насилие. Пока у нас такой вопрос не стоит. Вопрос стоит именно по противоправным действиям – телесные повреждения, избиение, нецензурная брань, такие явные правонарушения. Там, где речь идет на этическом уровне – здесь не регулируется". Игорь Лепеха Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 февраля одобрили в первом чтении поправки по безопасности женщин и детей.

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