Замглавы МВД о хирургической кастрации педофилов: Это проблема головы, а не других органов

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса высказал свое мнение о необходимости введения хирургической кастрации для педофилов. Он отметил, что педофилия – это "проблема головы, а не других органов", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что одно дело – его личная позиция, другое – для этого нужно заключение правительства и концептуальные обсуждения. Свою позицию по этому поводу должны обозначить Генеральная прокуратура, министерства юстиции и здравоохранения.

"Но я еще раз говорю, что у нас есть конвенция против пыток, к которой Казахстан присоединился. Я не знаю, мне кажется, что это, наверное, все-таки является пытками. Второе, мой коллега из Минздрава рядом со мной находился (на пленарном заседании Мажилиса. – Прим. ред.), и он говорит, что кастрация – не решение вопроса. Потому что педофилия – это проблема головы, а не других органов. Поэтому это надо решать комплексно совместно всем заинтересованным госорганам. Я не говорю, что я не хочу или что я против. Я сейчас сказал свое мнение, что раз уже решен вопрос, что эти лица будут пожизненно лишаться свободы, то есть ли смысл тогда в этой кастрации? Если есть, то надо обсуждать дополнительно". Игорь Лепеха

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 февраля одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.

