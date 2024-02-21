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Глава Минтранспорта готов рассмотреть запрет распития алкоголя в поездах

Казахстан поезд алкоголь Фото: rail-news.kz
Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса отметил, что готов рассмотреть запрет употребления алкогольных напитков в поездах, если этого захочет общественность, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос никогда не изучал, и не думал об этом.

"Тезис о том, что КТЖ пытается заработать на алкоголе – не соответствует действительности. Потому что сервис оказывает посторонняя компания, и это частное лицо зарабатывает, не КТЖ. Продолжая об алкоголе. Я знаю, что было отдельное обращение сделать женские вагоны – это мы сделали. Но с обращениями по поводу запрета употребления алкогольной продукции не сталкивался. Если в обществе назревает такой вопрос, то давайте дополнительно изучим. Без проблем".Марат Карабаев

Журналисты усомнились, что министр сам ездит на поездах. Однако он заявил, что пользуется этим видом транспорта.

Глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в кулуарах Сената 15 февраля 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения стоимости билетов на железнодорожные перевозки.

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