Минтранспорта готово рассмотреть нормы веса багажа для авиапассажиров

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Сената 23 мая 2025 года рассказал, могут ли казахстанские авиакомпании разрешить объединять нормы багажа для пассажиров, чтобы они не платили за перевес, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли пересмотреть практику авиакомпаний по регулированию норм багажа для пассажиров, путешествующих вместе, чтобы они не доплачивали за перевес.

"Сегодня на повестке дня этот вопрос не стоит, но предложение получили, совместно с авиакомпаниями изучим, посмотрим международную практику в этом контексте и в принципе готовы рассмотреть. Могу в течение месяца ответ дать", – сказал Марат Карабаев.

21 мая 2025 года депутат Мажилиса Николай Арсютин назвал такую практику несправедливой и непонятной. В качестве примера он привел ситуацию, когда семья из четырех человек приобретает четыре билета с включенной нормой багажа по 23 кг на каждого пассажира, но фактически сдает два чемодана, один из которых весит 30 кг. В таком случае, по данным мажилисмена, авиакомпания требует доплату за перевес до 40 тыс. тенге, что увеличивает стоимость перелета на 15-20%. И это несмотря на то, что общий вес багажа составляет 53 кг, что значительно ниже совокупной нормы в 92 кг.