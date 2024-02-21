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Законодательство РК

Мы делаем свою работу: поручение премьера о сокращении расходов на форумы прокомментировали в МИД

Казахстан МИД РК Фото: пресс-служба МИД РК
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал поручение премьер-министра Олжаса Бектенова о сокращении расходов на командировки, форумы и исследования, сообщает Zakon.kz. Он отметил, что не стоит умалять работу МИД в этом плане.

По словам Смадиярова, форумы и мероприятия проводит не только МИД, но и другие госорганы.

"Естественно, мы в первую очередь будем выполнять поручения вышестоящего руководства. И, где это возможно, будем оптимизировать".Айбек Смадияров

Но, учитывая геополитическую ситуацию в регионе, за пределами Казахстана и во всем мире, роль внешней политики все больше и больше возрастает.

"В этом плане, учитывая экономическую ситуацию, санкционную политику и все другие процессы, которые происходят у нас в регионе, нам нужно больше разговаривать с нашими партнерами, договариваться, чтобы наша экономика, наша политика не встала и мы не испытывали каких-либо проблем. Поэтому вы не думайте, что эти форумы проводятся просто ради форумов. На этих форумах очень много договоренностей достигается. И как вы видите, слава богу, сейчас ни одной санкции, вообще ничего нет в отношении нашей страны. И это как раз-таки результат всех этих переговоров. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Мы делаем свою работу и делаем ее на высоком уровне".Айбек Смадияров

20 февраля глава Кабмина заявил, что сэкономленные средства будут направлены на стимулирование экономического роста. К слову, об этом постоянно говорит в своих выступлениях и глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

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