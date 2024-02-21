В Жамбылской области свыше 300 автомоек, банных комплексов и бассейнов работали без специального разрешения

Прокурорами установлено, что свыше 300 коммерческих объектов сферы услуг, использующих подземные воды, в т.ч. автомойки, бани и бассейны, работали без специального разрешения на водопользование, выдаваемого уполномоченным органом.

Отдельные автомойки использовали питьевую воду.



На фоне ежегодно увеличивающегося дефицита объемов воды и проводимой политики государства по повышению эффективности водопотребления такое небрежное и безответственное отношение к такому жизненно важному источнику недопустимо.

В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов за добычу полезных ископаемых.





Фото: прокуратура Жамбылской области

Данные нарушения по инициативе прокуроров рассмотрены в рамках Экспертного совета при прокуратуре области с приглашением Палаты предпринимателей "Атамекен", уполномоченных органов и экспертов водной отрасли.



В настоящее время принимаются меры по исправлению ситуации и устранению допущенных нарушений.



