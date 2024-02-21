Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду

После слов Касым-Жомарта Токаева об отсутствии культуры экономии воды в стране надзорные органы приступили к работе. И уже стало известно, что в Жамбылской области свыше 300 автомоек, банных комплексов и бассейнов работали без специального разрешения на водопользование, сообщает Zakon.kz.

В сообщении прокуратуры Жамбылской области за 21 февраля 2024 года уточнено, что свыше трехсот коммерческих объектов сферы услуг, использующих подземные воды, в т.ч. автомойки, бани и бассейны работали без специального разрешения на водопользование, выдаваемого уполномоченным органом.

Кроме того, отдельные автомойки использовали питьевую воду.

"В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов за добычу полезных ископаемых". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В настоящее время, рассказали специалисты, принимаются меры по исправлению ситуации и устранению допущенных нарушений.

20 февраля президент Казахстана заявил, что в стране нет культуры экономии воды и необходимо ее прививать. По его словам, это "абсолютно актуальная проблема".