Продолжается подготовка к возвращению лошадей Пржевальского в степи Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 ноября 2026 года заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК и поделились хорошей новостью от Пражского зоопарка:

"По информации Пражского зоопарка, в акклиматизационный центр в Чехии из шведского зоопарка Nordens Ark прибыл полуторагодовалый жеребец Бруно. Бруно присоединился к группе жеребцов – некоторые из них могут отправиться в Казахстан уже в 2027 году. При этом его участие в предстоящей транспортировке пока не подтверждено".

В комитете пояснили, что в рамках проекта по возвращению лошадей Пржевальского на историческую родину отбор животных и их акклиматизация начинаются за несколько месяцев до предполагаемой транспортировки.

Лошадь Пржевальского – это единственный сохранившийся в мире вид дикой лошади, названный в честь русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского. На сегодня обитает исключительно на охраняемых территориях (заповедниках, резерватах, национальных парках) и в зоопарках благодаря международным программам восстановления вида. Исторически она населяла обширные степи, лесостепи и полупустыни Евразии, а в настоящее время ее полувольные и дикие популяции успешно возвращены в природу Казахстана, Монголии, Китая, России и Венгрии, а также в Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где животные успешно размножаются самостоятельно.

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29 августа 2026 года сообщалось, что в Казахстане произошло историческое событие – лошадь Пржевальского, доставленная в государственный природный резерват "Алтын Дала", впервые дала потомство. 31 августа стало известно о рождении второго жеребенка. 28 сентября в Минэкологии сообщили, что у первых жеребят лошади Пржевальского, появившихся на свет в казахстанской степи, теперь есть имена – Ботай и Тұмар.