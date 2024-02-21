Исчезнет "белый" рынок – окрепнет "черный": предприниматели рассказали о рисках запрета вейпов в Казахстане

Как известно, в конце января Мажилис одобрил законопроект о запрете вейпов. Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате. Однако бизнесмены прогнозируют не улучшение, а ухудшение ситуации, если столь категоричное решение будет принято. Zakon.kz приводит их аргументы.

Черно-белый мир

По словам главы Ассоциации операторов курительного рынка Казахстана Малики Цхай, несмотря на законность – пока – продажи электронных систем доставки никотина, "черный" рынок уже цветет буйным цветом, отравляя "почву" законопослушным предпринимателям.

"Что произойдет после запрета? "Черный" рынок только вырастет. Они не будут платить никаких налогов, продажу контролировать станет невозможным – что за продукт, продают ли его несовершеннолетним. Естественно, мы против данного запрета, но в некоторой степени поправку, направленную в Сенат, мы поддерживаем – в части немаркированного товара. Да, "теневой" товар, который присутствует на рынке, необходимо запретить, ввести уголовную ответственность", – утверждает спикер.

Фото: Ассоциация операторов курительного рынка Казахстана

Она также приводит в пример запрет кальяна в общественных местах и снюса, что неплохо смотрелся на бумаге, но оказался малоэффективным на деле. Тем более, по мнению Цхай, продажей кустарных "парилок", в том числе – детям, славится как раз "темная" сторона бизнеса, тогда как "светлая" едва ли рискнет собственной репутацией ради заработка на легких несовершеннолетних.

"Черный рынок складывается из трех основных моментов: контрабанда, контрафакт, вторичный оборот. Контрабанда – когда кто-то ввозит товар в страну, минуя границу и, соответственно, таможенные пошлины, сборы. Контрафакт – когда этот товар уже ввезен в Казахстан, здесь изготавливаются его кустарные копии. Вторичный оборот – когда товар уничтожен по документам, а фактически потом всплывает где-то на рынке. То, с чем предлагают бороться депутаты – то, что причиняет ущерб здоровью, может продаваться детям – это все как раз про черный рынок, бороться с которым предлагаем и мы", – объясняет юрист Петр Кодаш.

Фото: Ассоциация операторов курительного рынка Казахстана

Поголовное банкротство

Согласно цифрам, приведенным ассоциацией, в "бездымной" индустрии задействованы более 6 тыс. человек. И все они в одночасье останутся без заработка, но зато – с кредитами и непогашенными долгами… Которых, вероятно, набрали после введения маркировки и урегулирования сферы, сейчас внезапно попавшей под удар. То есть сначала граждане расслабились и, справедливо сочтя свое дело законным, спокойно вложились в него, а теперь рискуют получить за труды разбитое корыто.

"Мы с мужем сумели открыть бизнес. Я сама мать и тоже за то, чтобы бороться с теми продавцами, которые работают нелегально. Я категорически против продажи вейпов детям, подросткам. Более того, даже если к нам приходит взрослый человек, который говорит, что хочет попробовать, я сразу предупреждаю: если вы не курите и не курили, не стоит начинать. У каждого предпринимателя есть кредиты, и я не исключение. Этот бизнес у меня единственный, это мой заработок на всю семью. Если меня его лишат, я останусь с долгом 8 млн тенге перед банком, потеряв при этом работу. Мы хотим продавать только "белый" товар, мы за все – лицензии, сертификаты, любые условия от государства. Только дайте нам работать!" – призывает Эльвира Сейткажиева.

Фото: Ассоциация операторов курительного рынка Казахстана

Загубленные перспективы

По признанию представителей Ассоциации операторов курительного рынка Казахстана, к 2027 году они надеялись медленно, но верно "прийти" к вейпам без никотина, что лишь имитировали бы курение и, соответственно, помогали бы гражданам "слезать" с никотиновой иглы.

"Это только одна из предложенных ассоциацией мер борьбы с табаком. Мы их не раз озвучивали, однако остались неуслышанными. Индустрии не дают путей развития, хотя она может приносить бюджеты, необходимые для восстановления затрат, например, на ОСМС и других нужд", - говорит юрист организации Петр Кодаш.

Неизученное воздействие

Пока положение вейпов в республике шатко, никто не озаботится проверкой их влияния на здоровье, всесторонним изучением состава жидкостей, техническим регламентированием и прочими любопытными деталями. А ведь могли бы. Более того, ассоциация готова профинансировать лицензирование, сертификацию товаров из собственного кармана.

"На данный момент в лабораториях даже нет такого оборудования, которое сможет жидкость для вейпов проанализировать на молекулярном уровне. Ассоциация может полностью взять на себя финансовую поддержку, создать орган по выдаче лицензий, сертификатов. Сейчас у всех, кто завозит товар законно, есть сертификаты соответствия, но лабораторного анализа проведено не было", - напоминает Малика Цхай.

Законодательное противоречие

Как подчеркнул юрист Петр Кодаш, Казахстан входит в Евразийский экономический союз наравне с Россией, Кыргызстаном, Беларусью и Арменией. И ни у кого из вышеперечисленных жесткого "табу" нет – есть регулировка.

"То есть, вводя запрет в Казахстане, мы своим национальным законодательством будет противоречить наднациональному. Мы находимся в окружении стран, где вейпы разрешены", – резюмирует эксперт.

К слову, границы с более лояльными к пару "соседями" у нас открыты. А значит, защита рубежей от нелегального ввоза "электронок" станет той еще задачкой.