"Серое" отделить от "белого": предприниматели предлагают свои методы регулирования рынка вейпов

Запрет продаж вейпов угрожает внушительно увеличить теневой рынок, что приведет к некачественной продукции, росту курильщиков табачных изделий и сокращению поступлений в госбюджет. Zakon.kz расскажет, какой план разработали бизнесмены для улучшения оказания услуг.

Казахстанские власти усиленно предпринимают меры по запрету вейпов. Проект поправок по этому вопросу принят мажилисменами, теперь решение за сенаторами. Однако предприниматели убеждены, что данное решение поспешно и необдуманно.

В тени, да не в обиде

В Ассоциации курительного рынка признают, что проблемы в отрасли действительно существуют. По их словам, назрели они из-за недобросовестных участников рынка. Однако ровнять всех под одну гребенку – несправедливо да и не правильно.

"Рынок вейпов разделился на "белый" и "серый". Если одни законопослушные, то другие создают массу неудобств. Власти нас смешали, накладывают запрет на всех. Однако на тех, кто в тени, табу не подействуют. Несмотря на запреты, они продолжат вести товары из Китая в Казахстан и подпольно торговать ими", – считают в ассоциации.

С "поличным" серых торговцев уличали сами представители ассоциации. Даже сдавали их надзорным органам. Но из-за моратория, который завершился в этом году, недобросовестные предприниматели остались безнаказанными.

"Барахолка полна "серым" товаром. Также магазины у дома имеют немаркированный товар, продают вейпы несовершеннолетним. Нарушения замечаются и при онлайн торговле. Даже если реализатор не желает обслуживать подростка, он не сможет проверить его возраст". Ассоциация курительного рынка

Больше плюсов нежели минусов

По мнению экспертов, "жирные плюсы" от вейпов все же есть. По информации Ассоциации курительного рынка, за год (с 2023 по 2024 год) в Казахстан было завезено почти 30 млн устройств, за которые оплачено только акцизов на сумму более 18 млрд тенге.

"У нас 6500 реализаторов и арендодателей, которые платят налоги. В целом на рынке задействованы 10 тыс. предпринимателей. За год в госказну от вейпов поступило свыше 18 млрд тенге. Мы не берем в расчет 12% подоходного налога, 3% упрощенного налога, ОСМС и прочее. Весь рынок экономики законного оборота за указанный период составил 180 млрд тенге. Это молодая отрасль, которая динамично развивается, по подсчетам, к концу этого года она достигнет 500 млрд тенге", – поделились цифрами в ассоциации.

Положительные моменты от вейпов подтверждают и другие данные. Был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что в Казахстане снизилось число курящего населения.

"Если с 2022 по 2023 годы было порядка 20% курящего населения, то за последний год – 18%. Многие перешли на вейпы, из которых часть начали курить безникотиновые вейпы и, в принципе, потом бросили курить". Ассоциация курительного рынка

Вейп-шопы и собираторы

Продавцы вейпов просят государство не вводить полный запрет, а ужесточить закон. Это позволит регулировать рынок и отделить "серых" торговцев от "белых".

"Честные предприниматели не должны страдать из-за недобросовестных участков рынка. Давайте лучше объединим усилия и ужесточим закон. Если ранее наказывать нарушителей не позволял мораторий, то теперь можно выявлять нелегальные точки продаж и штрафовать. Также нужен закон, регулирующий доставку акцизных товаров", – сказали в ассоциации.

Бизнесмены готовы открывать вейп-шопы и даже приобретать лицензии на продажу. Также они намерены установить на улицах специальные "собираторы".

"Вейп-шопы – это специализированные магазины, у них будут закрытые выкладки, где не будут продаваться другие товары, привлекающие внимание детей. Ассоциация изготовила более 400 "собираторов", которые готовы установить в населенных пунктах. Сюда может любой прийти и выкинуть использованное устройство, а наши сотрудники будут сдавать их на утилизацию". Ассоциация курительного рынка

По мнению специалистов, запрет вейпов приведет к тому, что курильщики, которые перешли к менее вредной альтернативе сигаретам, придется сделать "шаг назад" и вернуться к табакокурению.