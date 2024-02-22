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Хронические долги медицинских организаций будет решать Минздрав

Казахстан Минздрав долги тарифы Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на коллегии министерства 22 февраля сообщила, что в Казахстане медицинские организации должны кредиторам 82 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Министр Альназарова на коллегии сообщила, что в Казахстане есть проблема хронической кредиторской задолженности более 400 медицинских организаций на сумму 82 млрд тенге.

"Причиной сложившейся ситуации является несовершенная система формирования тарифов, непрозрачность определения объемов медицинской помощи, их территориального распределения. Будет произведен возврат государственных функций планирования объемов медицинской помощи, расходов и тарифной политики в ведение Министерства здравоохранения".Акмарал Альназарова

Также, по словам министра, в течение первого полугодия будет проведена оптимизация лечебно-диагностических процессов с перераспределением высвобожденных средств на приоритетные направления.

Будет принят комплекс мер по обеспечению финансовой устойчивости государственных медицинских организаций с обеспечением их рентабельности. Эту задачу необходимо решить первым руководителям медицинских организаций. Кроме того, запланировано увеличение убыточных тарифов. 

Также Акмарал Альназарова поручила привлечь к дисциплинарной и иной ответственности первых руководителей медицинских организаций, допустивших образование и рост кредиторской задолженности в 2023 году.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидситуации по коронавирусу.

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