Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года заявила, что говорить о существовании "медицинской мафии" в Казахстане некорректно, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, существует ли в регионах Казахстана "фарммафия".

"Ни в коем случае так говорить нельзя. Вопросы прозрачности средств, которые сегодня выделяются, и их целевое назначение – это главная задача Министерства здравоохранения и Фонда социального медицинского страхования. Сегодня цифровизация позволяет нам сделать большой рывок по сравнению с прошлым годом. Нужно признать, что благодаря внедрению многих инструментов, в том числе искусственного интеллекта, правильному формированию и персонификации учета лекарственных средств и мониторингу оказанных медицинских услуг мы практически нивелировали проблему приписок – как на местах, так и при подаче на оплату", – дополнила министр.

Она подчеркнула, что абсолютно не согласна с тем, что в Казахстане есть фармафия. Однако, есть системные и точечные проблемы, и над всеми ними ведется работа.

"Соответствующую информацию мы предоставили: например, количество приписок снизилось в четыре раза. Есть вопросы неэффективного менеджмента и использования средств на местах. Если говорить об организованных преступных группах, то такое определение здесь неприменимо. Да, ранее, из-за недостатка контрольных инструментов, некоторые медицинские организации допускали приписки и другие нарушения. Однако сегодня эти вопросы решаются в правовом поле, поэтому говорить о какой-либо "группировке", с которой мы боремся, неправильно. Мы просто последовательно решаем поставленные перед нами задачи", – озвучила Альназарова.

