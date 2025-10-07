#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:10 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года заявила, что говорить о существовании "медицинской мафии" в Казахстане некорректно, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, существует ли в регионах Казахстана "фарммафия".

"Ни в коем случае так говорить нельзя. Вопросы прозрачности средств, которые сегодня выделяются, и их целевое назначение – это главная задача Министерства здравоохранения и Фонда социального медицинского страхования. Сегодня цифровизация позволяет нам сделать большой рывок по сравнению с прошлым годом. Нужно признать, что благодаря внедрению многих инструментов, в том числе искусственного интеллекта, правильному формированию и персонификации учета лекарственных средств и мониторингу оказанных медицинских услуг мы практически нивелировали проблему приписок – как на местах, так и при подаче на оплату", – дополнила министр.

Она подчеркнула, что абсолютно не согласна с тем, что в Казахстане есть фармафия. Однако, есть системные и точечные проблемы, и над всеми ними ведется работа.

"Соответствующую информацию мы предоставили: например, количество приписок снизилось в четыре раза. Есть вопросы неэффективного менеджмента и использования средств на местах. Если говорить об организованных преступных группах, то такое определение здесь неприменимо. Да, ранее, из-за недостатка контрольных инструментов, некоторые медицинские организации допускали приписки и другие нарушения. Однако сегодня эти вопросы решаются в правовом поле, поэтому говорить о какой-либо "группировке", с которой мы боремся, неправильно. Мы просто последовательно решаем поставленные перед нами задачи", – озвучила Альназарова.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи
13:31, Сегодня
Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи
Запретят ли аборты в Казахстане
13:34, Сегодня
Запретят ли аборты в Казахстане
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
11:06, Сегодня
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: