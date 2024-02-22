За "гонорар" в 165 млн в Астане осудили адвоката

В столице Казахстана адвокат получил 11 лет тюрьмы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Подробности стали известны Zakon.kz из сообщения пресс-службы прокуратуры Астаны.

Как оказалось, адвокат не только представляла интересы подзащитных, но и склоняла их к даче взятки. В результате, она получила от потерпевших почти 165 млн тенге.

Кроме того, подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром. Но гособвинитель смог доказал обратное.

"Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства.

"Приговор вступил в законную силу", – уточнили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что приговором суда бывший директор ГКП на ПХВ "Алакольжылу" осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств свыше 100 млн тенге.