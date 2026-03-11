Адвокат обогатился на 6 млн тенге, но потерял свободу и звание
По данным областной прокуратуры, он ввел в заблуждение своего доверителя и убеждал его передать деньги должностным лицам за якобы благоприятные процессуальные решения.
В результате адвокат обманным путем получил от клиента 6,1 млн тенге, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Уже 27 февраля 2026 года суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также на три года лишен права заниматься адвокатской деятельностью и работать юридическим консультантом.
Его также лишили специального звания подполковника.
Приговор пока не вступил в законную силу.
