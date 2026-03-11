#Референдум-2026
События

Адвокат обогатился на 6 млн тенге, но потерял свободу и звание

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:01 Фото: pexels
Адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов убедил клиента дать взятку и получил срок. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.

По данным областной прокуратуры, он ввел в заблуждение своего доверителя и убеждал его передать деньги должностным лицам за якобы благоприятные процессуальные решения.

В результате адвокат обманным путем получил от клиента 6,1 млн тенге, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Уже 27 февраля 2026 года суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также на три года лишен права заниматься адвокатской деятельностью и работать юридическим консультантом.

Его также лишили специального звания подполковника.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:01
В Казахстане обновили правила аттестации адвокатов

16 января мы рассказывали, что адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Мурата Адама лишили адвокатской лицензии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
