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Более 100 млн тенге, выделенных на уголь, похитил бывший директор предприятия в Жетысуской области

Более 100 млн тенге, выделенных на уголь, похитил бывший директор предприятия в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области осужден бывший директор предприятия за хищение государственных субсидий. Об этом 22 февраля 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа, приговором суда бывший директор ГКП на ПХВ "Алакольжылу" осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств свыше 100 млн тенге.

"Хищение выделенных на приобретение твердого угля средств совершено путем их вывода через компанию, аффилированную с руководителем коммунального предприятия. Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами".Прокуратура Жетысуской области

Приговор не вступил в законную силу.

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