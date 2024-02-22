Более 100 млн тенге, выделенных на уголь, похитил бывший директор предприятия в Жетысуской области

В Жетысуской области осужден бывший директор предприятия за хищение государственных субсидий. Об этом 22 февраля 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа, приговором суда бывший директор ГКП на ПХВ "Алакольжылу" осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств свыше 100 млн тенге.

"Хищение выделенных на приобретение твердого угля средств совершено путем их вывода через компанию, аффилированную с руководителем коммунального предприятия. Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами". Прокуратура Жетысуской области

Приговор не вступил в законную силу.

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19 февраля 2024 года стало известно, что экс-директора КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг Улытауской области" приговорили к 3,5 годам ограничения свободы по делу о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге.